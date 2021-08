Genova. «Il meeting di Rimini percorre le tendenze e non è un caso che la kermesse quest’anno sia nuovamente aperta al pubblico, grazie alla campagna vaccinale che ci permette di ripartire, anche con iniziative come questa, in totale sicurezza. In questa edizione sono presenti molti giovani che si sono ritrovati qui per socializzare e per confrontarsi sulla vita politica del nostro paese.

La Liguria quest’anno è rappresentata dallo stand del Consorzio della focaccia al Formaggio di Recco Igp, un marchio di cui andiamo sempre più fieri insieme alla mandarinata e alla limonata del Tigullio prodotta da Niasca Portofino».

Foto 4 di 4







Così il presidente Giovanni Toti, presente oggi al meeting di Rimini insieme all’ assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili e Sociali Ilaria Cavo e all’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. Domani alle 12 il presidente Toti interverrà al Convegno.