Masters de Pétanque, il bordigotto Diego Rizzi vince a Six-Fours-Les-Plages

Bordighera. Il bordigotto Diego Rizzi vince la quarta tappa dei Masters de Petanque, insieme a Florian Cometto e ad Andrea Chiapello, andata in scena sui campi di Six-Fours-les-Plages.

Lo annuncia sui social Diego Rizzi: «E finalmente è arrivata anche questa, dopo gli europei di calcio, l’eurovision, i tanti sport alle Olimpiadi e molte altre cose, mancavamo solo noi! Con Florian Cometto ed Andrea Chiapello conquistata la tappa di Six Fours Les Plage».

Ieri, dopo tre piazzamenti in semifinali, la rappresentanza italiana ha vinto la quarta tappa del torneo dominando in finale la squadra di Lacroix e consolidando così il secondo posto in classifica a 27 punti. Il prossimo appuntamento sarà la quinta tappa in programma giovedì 19 agosto a Trévoux.

(Foto da Facebook di Diego Rizzi)