Masters 1000 di Toronto, l’armese Fognini batte Struff

Taggia. Esordio positivo per Fabio Fognini al Masters 1000 di Toronto, in programma da lunedì 9 a domenica 15 agosto.

Sul cemento dell’Aviva Centre della città canadese, alla Rogers Cup, ieri l’armese ha sconfitto, nel singolare maschile, il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 46 del ranking Atp, in tre set, per 6(2)-7 6-2 6-4, dopo 2 ore e 24 minuti di gioco.

Inizia bene l’avventura del tennista di Arma di Taggia, n. 32 del ranking Atp, al National Bank Open presented by Rogers in Canada, che oggi tornerà in campo, insieme a Lorenzo Sonego, per affrontare nel doppio maschile la coppia formata da Rohan Bopanna e Ivan Dodig.