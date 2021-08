Masters 1000 di Cincinnati, qualificazioni: il sanremese Mager cede a Berankis

Sanremo. Gianluca Mager perde le qualificazioni al Masters 1000 di Cincinnati.

Il sanremese, sabato 14 agosto, è tornato in campo per affrontare Ričardas Berankis al Western & Southern Open Cincinnati. Il giovane tennista di Sanremo, anche se ha lottato, alla fine ha perso in due set per 4-6 5-7 contro l’avversario lituano.

Mager non è riuscito così ad accedere al tabellone principale del torneo in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America.

