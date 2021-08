Masters 1000 di Cincinnati, il sanremese Mager alle qualificazioni

Sanremo. Gianluca Mager parteciperà alle qualificazioni al Masters 1000 di Cincinnati.

Dopo aver preso parte agli Austrian Open, il sanremese tornerà in campo per il Western & Southern Open Cincinnati.

Il giovane tennista si sta infatti allenando al Tennis Sanremo per prepararsi al meglio in vista del torneo che andrà in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America dal 15 al 22 agosto.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)