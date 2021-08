Masters 1000 di Cincinnati, Delbonis è il primo avversario di Sinner

Bordighera. Jannik Sinner affronterà Federico Delbonis all’Atp Masters 1000 di Cincinnati, in programma fino al 22 agosto.

Il tennista che si allena a Bordighera oggi, nel giorno del suo 20esimo compleanno, dovrà giocare contro l’avversario argentino ai trentaduesimi di finale del singolare maschile del Western & Southern Open Cincinnati.

Prima sfida per Sinner, testa di serie Md n. 11, nel torneo in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America.