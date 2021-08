Mancano parcheggi a Ospedaletti, l’amministrazione Cimiotti: «Il totale dei posti auto sarà raddoppiato»

Ospedaletti. La benefica e ancora ben presente ‘invasione’ di turisti ha anche sollevato qualche malumore a Ospedaletti per la mancanza di parcheggi pubblici. L’amministrazione Cimiotti intende precisare che dal suo insediamento «questa problematica è stata affrontata concretamente, creando oltre cinquanta nuovi posti auto sia sul mare che in zona collinare».

«Soprattutto è stato acquisito l’ampio parcheggio sotterraneo con 156 posti auto e 14 per moto e scooter del Comparto 1 (ex Area24) e dal momento in cui questi parcheggi saranno disponibili, nella prossima primavera, il totale dei posti auto a Ospedaletti sarà più che raddoppiato rispetto al passato. I motivi per cui questi parcheggi non sono ancora disponibili sono causati dal rallentamento burocratico per ottenere autorizzazioni e permessi riguardo ai lavori da eseguire sulla Pista Ciclabile proprio sopra i parcheggi, e ai lavori che sono stati eseguiti per mettere in totale sicurezza il parking sotterraneo da eventuali allagamenti, come purtroppo accaduto in passato, lavori già completati dall’Amministrazione comunale. Inoltre, a seguito di verifiche sul posto è emerso che le pompe anti-incendio devono essere sostituite causa deterioramento. Si intende precisare che l’avviso per la concessione del parcheggio a privati, pur se scaduto lo scorso 30 giugno 2021, ha comunque suscitato interesse, richieste di informazioni e nei prossimi giorni è atteso l’arrivo delle proposte per ottenere la gestione del parcheggio ‘Comparto 1’» – sottolinea l’Amministrazione Cimiotti.

«Rassicuriamo la cittadinanza ed i turisti che la prossima estate potranno parcheggiare molto più facilmente. Questa Amministrazione sta inoltre lavorando per trovare ulteriori soluzioni di parcheggio anche nel centro abitato» – dice il sindaco Daniele Cimiotti.