Malore in campagna a Ceriana, interviene l’elisoccorso

Ceriana. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 69enne colto da un malore mentre lavorava in campagna. Intorno alle 17 l’uomo, per cause da accertare, si è sentito male ed svenuto.

Sul posto, zona impervia vicino alla “Vecchia Fattoria”, è intervenuto il 188 che, oltre ambulanza della Croce Verde armese e l’automedica, ha mobilitato anche il velivolo “Grifo” di stanza ad Albenga, per via del luogo difficilmente raggiungibile. Il paziente, dopo le prime cure d’emergenza, è stato ricoverato in codice rosso di massima gravità.