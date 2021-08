Imperia. E’ lutto nel capoluogo di provincia per la morte, a seguito di una malattia, di Salvatore Grenci, 68 anni.

Storico esponente della sinistra cittadina, Grenci ha ricoperto anche l’incarico di consigliere comunale di Rifondazione Comunista all’epoca dell’amministrazione Berio, dal 1995 al 1999.

Oltre agli incarichi amministrativi e politici, Grenci era molto attivo nell’associazionismo locale. E’ stato infatti tra i fondatori del Comitato SottoTina del quale ancora faceva parte.

Appresa la notizia della morte di Salvatore, sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi c’è proprio quello del Comitato SottoTina: «Ci ha lasciati, oggi, l’amico Salvatore Grenci – scrivono – Un amico, dicevamo, che ha saputo coniugare l’amore per una ideologia, con l’amore per la sua città. Persona appassionata di Storia, scrive anche due libri “gialli” e ultimamente consegna alle stampe un ricordo dei nostri anni ruggenti dal titolo “Vagabondi, ricordi e chimere – dal Parasio all’Alì Babà” Negli anni 90 fa una scelta per la sua comunità, per Imperia, facendosi eleggere Consigliere Comunale, e contribuendo, con la Giunta diretta dal dottor Davide Berio, a far percorrere un cammino alla nostra amata città. Poi, qualche anno sabbatico. Ma improvvisamente, attorno al 2008, dopo una gran parte della vita passata a pensare ai “massimi sistemi” vuole fare, veramente, qualcosa di concreto per la sua città. La sua preparazione culturale e la sua laurea in storia contemporanea, regrediscono nel passato remoto di un luogo che lo ha visto bambino e giovincello. E’ Porta Martina, o, meglio, quello che attualmente chiamiamo l’archivolto della Tina. Lo vuole restaurare, portare allo splendore dei secoli passati, e farne comunque un luogo ed un simbolo di aggregazione sociale e culturale. Per questi motivi, Salvatore cerca degli amici che condividano questa sua idea. E dopo alcuni anni, riesce, grazie a facebook, a creare questo gruppo di amici che, con molti sforzi personali, tengono accesa questa fiammella. Questo è il nostro ricordo. E’ il ricordo delle iniziative notturne culturali in “SottoTina”, delle rievocazioni storiche in costume nella nostra Porto Maurizio, delle visite e salite alla cupola della Basilica, delle passeggiate guidate e commentate nella città medioevale, con le sue dissertazioni sopratutto su Napoleone, davanti palazzo Lavagna. Arrivederci, Salvatore. I tuoi amici di Sottotina».

E ancora Simona Gazzano: «È stato un onore enorme aver conosciuto Salvatore Grenci ed aver potuto collaborare con lui.

Il garbo, l’intelligenza,la cultura proposta con raffinatezza e semplicità, la piacevolezza della sua persona saranno per me insegnamento ed esempio e rimarranno con me sempre. Arrivederci amico mio…».