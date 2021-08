L’Under 17 Lnd alla Shalom Cup per difendere il titolo, tra i convocati Omar Bohli della Sanremese

Sanremo. La Rappresentativa Nazionale Under 17 Lnd riparte da dove ha lasciato. Dopo più di due anni la selezione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti torna a giocare una competizione ufficiale proprio sul campo dove il 30 giugno 2019 alzò al cielo la Shalom Cup, l’ultimo torneo ufficiale giocato. In questi ultimi due anni, nonostante la pandemia, nel rispetto dei protocolli Covid, l’Under 17 allenata da Calogero Sanfratello, come tutte le altre Rappresentative Lnd, è riuscita comunque ad assicurare la continuità al lavoro di scouting con decine di raduni territoriali e nazionali, amichevoli e incontri di formazione.

Per preparare al meglio la competizione Sanfratello ha convocato ventuno giocatori classe 2005, appartenenti sia ai club regionali sia a quelli della Serie D, che lavoreranno dal 29 agosto sotto gli occhi attenti dello staff della Rappresentativa. Dal 30 agosto al 1 settembre sono previste cinque sessioni di allenamento sul terreno di gioco del Comunale “Lino Mastronardi” di Pietrelcina (Bn), teatro delle sfide del torneo. Sanfratello, già selezionatore dell’Under 16 Lnd, da due stagioni ha raccolto il testimone da Salvatore D’Urso che dopo aver conquistato l’edizione del 2019 della Shalom Cup è diventato responsabile tecnico della formazione Under 17 della Lazio.

Il Trofeo Shalom “Tabacchi Collarile Cup”, giunto alla 36^ edizione, è riservato alle squadre e selezioni under 17. Tutte le partite si giocheranno allo stadio Comunale “Lino Mastronardi” di Pietrelcina (Bn). L’Under 17 Lnd, alla sua seconda partecipazione, se la vedrà con i pari età dei club professionisti. Le sei squadre partecipanti sono state divise in due triangolari, le prime classificate di ogni raggruppamento si qualificano per la finale. La fase a gironi si disputa dal 2 al 4 settembre. La Rappresentativa Lnd giocherà il 2 e 4 settembre alle 15.45 rispettivamente con la Juve Stabia e il Crotone. Nell’altro girone si affronteranno Campobasso, Foggia e Napoli. Ogni squadra è formata da ventidue calciatori. In ogni partita, di due tempi di 40’ ciascuno, sono previsti nove giocatori in panchina, sette le sostituzioni per squadra. Le finali in programma il 5 settembre non prevedono supplementari. In caso di parità al termine dei 90’ saranno i tiri di rigore a sancire la vittoria. L’Under 17 Lnd oltre a conquistare l’ultimo trofeo ha ricevuto il premio Fair Play. Luca Lombardi, capocannoniere della competizione, è stato eletto miglior giocatore del torneo, Francesco Ombra ha conquistato il riconoscimento come miglior portiere.

Programma

Domenica 29 agosto

Entro le 15 raduno presso Villa Merici – Contrada Medici – San Leucio del Sannio (Bn)

Lunedì 30 agosto

ore 17.30 allenamento

Martedì 31 agosto

ore 9 allenamento

ore 17.30 allenamento

Mercoledì 1 settembre

ore 9 allenamento

ore 17.30 allenamento

Giovedì 2 settembre

ore 15.45 – Rappresentativa Nazionale Under 17 LND vs Juve Stabia U17 (Comunale “Lino Mastronardi” – Viale Europa snc – Pietrelcina – Bn)

Venerdì 3 settembre

ore 9 allenamento

Sabato 4 settembre

ore 15.45 – Rappresentativa Nazionale Under 17 LND vs Crotone U17 (Comunale “Lino Mastronardi” – Viale Europa snc – Pietrelcina – Bn)

Domenica 5 settembre

ore 15: finale 5^ e 6^ posto – ore 16.30: 3^ e 4^ posto – ore 18.00: 1^ e 2^ posto (Comunale “Lino Mastronardi” – Viale Europa snc – Pietrelcina – Bn)

I convocati

Portieri

Omar Bohli (Sanremese), Lorenzo Caviglia (Enotria), Michael Munari (Stella Rimini).

Difensori

Ruben Cuccarolo (Tritium), Giacomo Schugur (Liventina), Alessio Pilo (Academy Latte Dolce), Matteo Tinarelli (Reggio), Alessandro Rossetti (Spoltore), Bryan Angustia Polanco (Savio), Edoardo Meconi (Academy Civitanovese).

Centrocampisti

Ilario Porzi (Cannara), Alessandro Curumi (Giorgione), Giuseppe Mollica (Segato), Hannes Larcher (Brixen), Alessandro Pellegrino (Brixen).

Attaccanti

Simone Tomei (Atletico Vescovio), Gianluca Marini (Tor Tre Teste), Davide Pizzaballa (Villa Valle), Gioele Reale (Maia Alta Obermais), Francesco Bonanni (Vado), Edoardo Della Salandra (Urbetevere).

Staff Tecnico/Dirigenziale

Arcangelo Pezzella (Capo delegazione), Alberto Branchesi (Coordinatore Org./Segretario), Calogero Sanfratello (allenatore), Paolo Ammoniaci (Allenatore in 2^), Calogero Giardina (allenatore portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Gaetano Schiavottiello e Massimiliano Greggi (medici), Caterina Giuliani (Osteopata), Lorenzo Brunelli (fisioterapista), Vito Flavio Valletta (nutrizionista), Edoardo Gallegati (Segreteria Organizzativa), Walter Ciolli (magazziniere), Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale Under 16 Lnd).

(Foto da Lnd)