Sanremo. Pian di poma si prepara alla partenza dei lavori per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport e del green park (area camper fronte mare), Comune trova soluzione per ricollocare il luna park. E’ stato chiuso nei giorni scorsi l’accordo tra l’amministrazione civica e i giostrai per il recupero di un’area a gerbido dove si andranno ad installare le giostre dello spettacolo viaggiante, tradizionalmente nella Città dei Fiori da inizio dicembre a metà gennaio.

L’area individuata dall’assessore alle Attività Produttive Mauro Menozzi, piaciuta ai giostrai, è quella tra il rudere di Villa Helios, la pista ciclabile e il campo di atletica. Un triangolo che più volte si era ipotizzato di recuperare e che adesso verrà ripulito e sistemato dagli stessi giostrai, a loro spese. L’appuntamento natalizio con le carovane è quindi salvo.

A partire dalla metà del mese di settembre, quando si aprirà l’area di cantiere del palasport, Pian di Poma diventerà definitivamente off limits anche per i camper. Già oggi, un’ordinanza del sindaco prevede il divieto di parcheggio nella zona. Per la metà di ottobre è prevista la posa della prima pietra che sarà contestuale alla partenza del cantiere privato del “green park”: un’area camper attrezzata a picco sul mare.