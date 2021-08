Lucinasco, saggio di fine anno dell’Associazione culturale musicale Nardini

Lucinasco. Ultimo appuntamento della VI edizione della Rassegna Concerti sul lago 2021 a Lucinasco con il saggio musicale dei bambini e dei ragazzi dell’Associazione Nardini e la partecipazione di alcuni ospiti a sorpresa. Si terrà domenica 29 agosto alle 17 presso la Chiesa parrocchiale SS. Stefano e Antonino.

L’Associazione culturale Musicale Nardini opera dal 2015 a Imperia, Lucinasco, Sanremo e Andora (Sv) sia nell’organizzazione di eventi e rassegne musicali che nell’offerta di corsi di formazione musicale. Grazie al costante impegno di numerosi soci e volontari, negli anni l’associazione è cresciuta proponendo la possibilità di seguire proposte formative ricche e in costante rinnovamento. I corsi musicali attivati in questo anno scolastico, oltre ai corsi propedeutici, sono stati: canto, clarinetto, tromba, organo e violino. A questi si aggiungono i corsi collettivi di “musica gioco”, e quelli per formare allievi per la banda, coro e l’inedito M.I.B.2020 Musica di Insieme per banda.

I più sentiti ringraziamenti dell’Associazione Nardini vanno al parroco di Lucinasco don Stefano Mautone per l’accoglienza e la disponibilità che da sempre dimostra e ai preziosi docenti e discenti che accompagneranno il pubblico in questo armonioso pomeriggio musicale:

Classe di violino M° Salvatore Burgio: Mattia Scatti

Classe di pianoforte M° Tiziana Zunino: Anna Guidetti, Nicole Leita, Arianna Pavan, Samuele Rovaris, Carola Sasso, Isa Sereno.

L’invito è quindi per domenica 29 agosto alle 17, presso la Chiesa parrocchiale SS. Stefano e Antonino, nel suggestivo borgo di Lucinasco, l’Associazione Nardini presenta il concerto di fine anno. La partecipazione è libera e aperta a quanti vorranno condividere un momento di festa con alunni e insegnanti. In ottemperanza alle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si invita ad un’attenta osservanza delle stesse per consentire un sicuro svolgimento dell’ evento. A causa del ridotto numero di posti è gradita la prenotazione al 3475337157, senza prenotazione i posti saranno assegnati ad esaurimento. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento.

Per il prossimo appuntamento con l’Associazione Nardini si andrà ad Andora per la chiusura della III edizione della rassegna Armonie in Santa Matilde: lunedì 30 agosto alle 21 una fresca serata musicale con la Banda San Raffaele di Andora che si esibirà nell’inedita cornice del sagrato della Parrocchia Vergine dell’Accoglienza Santa Matilde, con un concerto in memoria di due illustri componenti della Banda scomparsi: il M° Carlo De Velo e il presidente Franco Di Fino.