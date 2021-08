Lucia Brillante Romeo della Ciclistica Bordighera prima nelle Allieve a Noventa di Piave

Bordighera. Lucia Brillante Romeo della Ciclistica Bordighera si piazza prima nelle Allieve alla Giornata Rosa a Noventa di Piave (Venezia) andata in scena domenica 22 agosto.

Lo comunica sui social la Ciclistica Bordighera: «Vince Lucia Brillante Romeo a Noventa di Piave». In volata è riuscita a tagliare per prima il traguardo dopo aver percorso 84 chilometri in 2 ore 29 minuti 32 secondi, con una media di 33,679 chilometri orari.

Dopo di lei sul podio si sono piazzate Alice Bulegato (Team 1971) e Valentina Del Fiol (Conscio Bike Friuli), a seguire Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service), Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti), Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile) ed Ilaria Prevedello (Team 1971).