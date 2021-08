L’Ospedaletti Calcio affronta l’Imperia

Imperia. Domenica pomeriggio primo prestigioso appuntamento per l’Ospedaletti in vista del via ufficiale alla nuova stagione.

Gli orange di mister Roberto Biffi affronteranno l’Imperia, formazione che da due anni milita in serie D. Appuntamento alle 17 al ‘Ciccione’.

Un’amichevole importante che dimostra la costante ambizione dell’Ospedaletti nel confrontarsi con una compagine di categoria superiore per testare al meglio le qualità della rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.