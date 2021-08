Imperia. L’imperiese Maurizio Gerini è pronto per la Sei Giorni di enduro, o ISDE, in programma da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre a Rivanazzano Terme nel pavese.

Dopo essersi cimentato nelle verifiche tecniche, il pilota di Chiusanico non vede l’ora di montare in sella alla sua moto: «Ci siamo. Verifiche tecniche fatte. Moto in parco chiuso e lunedì si inizia!! Devo dire che è emozionante trovarmi qui. Grazie per il sostegno che mi state dando» – scrive Gerini sui social.

Oggi si terrà la cerimonia di apertura presso il Palazzo Visconteo di Pavia, poi da lunedì 30 agosto il pilota imperiese del Team Africa Dream Racing, in squadra con Alessandro Botturi e Leonardo Tonelli, dovrà affrontare le prove in programma tra Lombardia e Piemonte fino a sabato prossimo.

(Foto da Facebook di Maurizio Gerini)