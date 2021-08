L’imperiese Maurizio Gerini alla Sei Giorni di enduro

Imperia. L’imperiese Maurizio Gerini parteciperà alla Sei Giorni di enduro, o ISDE, in programma da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre a Rivanazzano Terme nel pavese.

Lo annuncia sui social il pilota di Chiusanico: «A 14 anni dalla prima partecipazione alla Six days in Cile, quest’anno grazie all’Africa Dream Racing tornerò a gareggiare all’olimpiade dell’enduro con un grande amico Alessandro Botturi e Leo Tonelli. Non vedo l’ora di dare gas e sentire quel calore che solo i tifosi italiani sanno dare!».

Nonostante le sfide e le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, l’evento storico ha attirato seicentocinquantotto motociclisti. Tra di loro vi sarà anche il pilota imperiese del Team Africa Dream Racing che farà squadra con Alessandro Botturi e Leonardo Tonelli. Sabato 28 agosto si terrà la cerimonia di apertura a Pavia, poi lunedì 30 si accenderanno i motori e le prove tra Lombardia e Piemonte andranno avanti fino all’attesissima gara di cross di sabato.

(Foto da Facebook di Maurizio Gerini)