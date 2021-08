Liguria, in Consiglio dibattito sulla Pdl “Adeguamenti della normativa regionale”

Genova. Nella mattinata di oggi si è svolta una seduta del Consiglio regionale incentrata sul dibattito sulla Pdl “Adeguamenti della normativa regionale”.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente), presidente della I Commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio, ha illustrato il testo in tutti i suoi articoli facendo alcune precisazioni e ricordando che, alla conclusione dell’esame di merito del testo di legge, la Commissione ha approvato, a maggioranza, tutti gli emendamenti presentati, così come il testo di legge nel suo complesso. Il presidente Lauro ha poi illustrato nel dettaglio gli articoli del provvedimento: «Auspico che anche l’Assemblea Legislativa voglia consentire un rapido iter procedurale per l’approvazione del presente testo di legge, ottenendo il più vasto consenso da parte di tutte le Forze politiche presenti in questo Consiglio regionale, al fine di consentire l’adeguamento e le opportune modifiche preannunciate ai testi delle leggi regionali vigenti».

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) nella discussione generale ha espresso perplessità sul metodo, relativamente all’introduzione di alcuni emendamenti da parte della giunta, prima in commissione e poi in Consiglio, che modificherebbero profondamente il testo originario, senza consentire un adeguato confronto, e che sarebbero estranei alle finalità del testo originario.

E’ iniziata la votazione degli articoli e degli emendamenti in cui sono intervenuti Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno), Ferruccio Sansa e Roberto Cento del gruppo Lista Ferruccio Sansa presidente, Gianni Pastorino (Linea Condivisa), il presidente della Giunta Giovanni Toti, Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente), Paolo Ugolini (Mov5Stelle).