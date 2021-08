Liguria, assegnati agli enti locali oltre 8,3 milioni per l’edilizia leggera e l’affitto di spazi

Genova. Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie relative all’Avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli enti locali per lavori di edilizia e affitti di spazi per la didattica. Per la Liguria in arrivo 8.371.898,81 euro per un totale di 77 interventi. La misura fa parte degli interventi previsti per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 in presenza e in sicurezza. I fondi, su precisa indicazione del Ministro Patrizio Bianchi, sono stati distribuiti tenendo conto, in via prioritaria, della quantità di alunni presenti sui territori e, per la prima volta, delle classi numerose.

Il Ministro Bianchi ha sottolineato: «Queste risorse rappresentano un altro importante tassello per il rientro in presenza e in sicurezza delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Come Ministero non ci siamo mai fermati: lavoriamo da tempo per la ripresa di settembre e saremo al fianco delle scuole per offrire loro tutto il sostegno necessario».

Nello specifico per gli affitti, sono 12 gli enti ammessi al finanziamento per un totale di 507.371,95 euro. Per i noleggi sono 6 gli enti finanziati, per un totale di 674.070 euro. Per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento risultano ammessi al finanziamento 59 enti, per un totale di 7.190.456,86 euro.

Le candidature sono state aperte dal 6 al 13 agosto e sono state divise secondo tre diverse tipologie di intervento: per gli affitti e relative spese di conduzione; per i noleggi di strutture modulari e relative spese di conduzione; per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule.

La graduatoria su https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-fondi-ed_sc_avvio_as_21_22.shtml