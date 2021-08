Lezione serale sui Beatles nella chiesa vecchia di Bajardo

Bajardo. Sabato 28 agosto si terrà a Bajardo nelle vestigia della chiesa di San Niccolò il sesto appuntamento con le “Bajardo Lectures” per iniziativa dell’Accademia della Pigna in collaborazione con il Centro Studi Stan Kenton e la Pro Loco Bajardo. Alle 21 è infatti in programma una conferenza-concerto dal titolo “Chiedi chi erano i Beatles?” ad opera del musicologo Riccardo Sasso, pianista diplomato al Conservatorio Boito di Parma, studioso e insegnante sanremese.

Una lezione che rientra appieno nella vastità di vedute dell’Università d’Estate, che nel borgo dell’entroterra ha visto spaziare dall’arte alla letteratura, dal teatro alla lirica. È ora la volta di approfondire la conoscenza del celeberrimo complesso inglese, che negli anni Sessanta ha costituito una vera rivoluzione per le mode giovanili e i gusti musicali per ben più di una generazione. Il relatore illustrerà con l’ausilio di diapositive ed esempi musicali la preparazione artistica dei Beatles e darà alcuni saggi esibendosi dal vivo al pianoforte insieme al flauto di Simone De Franceschi, virtuoso strumentista sanremese già attivo al Teatro Petruzzelli di Bari, alla “Verdi” di Milano e ora docente presso il Conservatorio statale di Udine.

Questa serata, come le precedenti, sarà trasformata in una “lezione video” pubblicata sul canale Youtube “Bajardo Lectures”. L’ingresso è libero, nel limite dei posti disponibili. Non è necessaria la prenotazione. La rassegna si concluderà sabato 4 settembre con una conferenza storica sulla Conferenza di Pace del 1920.