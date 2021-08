Lazio Cup, Under 18 Lnd sconfitta in finale dalla Roma. In campo anche Bastita della Sanremese

Sanremo. Termina tra gli applausi l’avventura alla Lazio Cup per la Rappresentativa Under 18 Lnd, sconfitta ieri mattina per 2-0 dalla Roma nella finale della 13ª edizione del torneo a Villalba di Guidonia. A indirizzare la coppa in casa giallorossa lo stacco di Pisilli al 5′ del primo tempo su assist di Falasca, seguito da un altro colpo di testa vincente, questa volta del capocannoniere Padula, sugli sviluppi della punizione calciata dallo stesso numero 8 a metà della ripresa.

Nonostante il livello dell’avversario, i ragazzi di Giannichedda hanno lottato fino alla fine, giocandosela alla pari anche nei venti minuti in inferiorità numerica per l’espulsione di Puzone per fallo da ultimo uomo (parità poi ristabilita dal doppio giallo a Cherubini). Prima del vantaggio della Roma, la prima, vera occasione per sbloccare la partita l’ha avuta Federico Ghiani, stoppato però al momento del tiro a tu per tu con De Bello. Per l’Under 18 Lnd rimane comunque la doppia soddisfazione per la finale raggiunta e il premio come miglior giocatore del torneo per il capitano Luca Bonassi, centrocampista del Ponte San Pietro.

«Voglio ringraziare la Lega Dilettanti, a partire dal presidente Sibilia, per il massimo supporto a me e allo staff, nonché le società per averci messo a disposizione i loro calciatori – sono le parole di mister Giannichedda al termine della partita – Nessuno alla vigilia si aspettava di battere tre club professionistici e di poter fare bella figura contro la Roma, soprattutto con le difficoltà che abbiamo avuto nel costruire il gruppo dopo il lungo stop dettato dal Covid senza la possibilità di lavorare insieme prima del torneo. Rimane un’esperienza molto positiva che ci da grande fiducia per i prossimi appuntamenti nel corso della stagione».

Sulla stessa linea di pensiero il presidente Lnd Cosimo Sibilia: «La sconfitta non cancella quanto fatto da questo gruppo, essere arrivati in fondo al torneo è un risultato comunque straordinario che certifica la qualità del nostro lavoro coi giovani. Valorizzare il talento fa parte della filosofia della Lnd, è il ruolo della base che deve dare spinta positiva a tutto il sistema».

Chiude il capo delegazione dell’Under 18 Saverio Mirarchi: «Spero di vedere presto alcuni di questi ragazzi su palcoscenici più importanti perché hanno dimostrato di meritarlo. Adesso inizieremo a programmare le attività per dare continuità al progetto di crescita delle nostre rappresentative, il cui lavoro ha confermato la credibilità del movimento dilettantistico».

Under 18 Lnd-Roma 0-2

Marcatori: 5’pt Pisilli, 26’st Padula

Under 18 Lnd (4-3-3): Semprini; Raucci, Lucentini, Puzone, Quilici; Piazza, De Min (1’st Bastita), Bonassi (40’st Gasser); Dejaco (24’st Rapio), Ghiani (18’st Petrignani), Borghesan (35’st Ginevrino). A disp: Borrelli, Vitale, Rech, Sokola. All: Giannichedda.

Roma (4-3-3): Del Bello; Cavacchioli (26’st Koffi), Keramitsis, Ienco, Falasca; Vetkal, Pisilli, D’Alessio; Pagano (15’st Liburdi), Cherubini, Padula. A disp: Baldari, Mirimich, Boldrini, Mancini, Ciuferri, Fulvi, Gante. All: Scurto.

Note: ammoniti Keramitsis (R); espulsi Puzone (L), Cherubini (R).

(Foto da Lnd)