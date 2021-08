Lazio Cup: l’Under 18 Lnd fa tre su tre, battuti anche Crotone e Canada. In campo Bastita della Sanremese

Sanremo. Terza vittoria di fila alla Lazio Cup per l’Under 18 Lnd che ha avuto la meglio sul Crotone e sul Canada.

Contro i rossoblù i ragazzi di Giannichedda replicano lo stesso risultato col Benevento, questa volta a decidere il match è la zampata vincente di Elias Grasser dopo il palo colpito da Borghesan su invito dalla destra di Ghiani. Il gol dell’attaccante del St. Georgen corona un primo tempo quasi esclusivamente di marca Lnd durante il quale si contano almeno altre due occasionissime prima del vantaggio: Borghesan in spaccata manca di un soffio l’appuntamento sul cross di Raucci a pochi passi dalla linea di porta, poi è Ghiani a sciupare la chance più ghiotta sull’imbucata centrale di De Min, il giocatore del Monastir Kosmoto alza troppo il pallone a tu per tu con Lucano. La seconda frazione di gioco vede invece salire in cattedra la formazione di Lomonaco, sfortunata nel centrare per due volte la traversa nel giro di tre minuti. Il forcing dei calabresi costringe la selezione Lnd a chiudersi nella propria metà campo senza riuscire a concretizzare un paio di buone ripartenze con i nuovi entrati Petrignani e Rech.

Al Comunale di Casalattico, nell’ultimo impegno del girone B, invece, i ragazzi di Giannichedda si sono imposti per 3-2: ad aprire le marcature Elias Gasser (St. Georgen) dal dischetto al 30′ del primo tempo, poi nella ripresa è Luca Borghesan (Montebelluna) a mettere al sicuro il risultato stoppando con una doppietta i tentativi di rimonta degli avversari ridestati dalle reti di Bauco e Russel.

Oggi a Casalattico alle 16.30 andrà in scena la semifinale contro la Salernitana, qualificatasi seconda nell’altro girone alle spalle della Roma che invece affronterà il Crotone.

Under 18 Lnd-Crotone 1-0

Marcatore: 30′ pt Gasser

Under 18 Lnd (4-3-3): Semprini; Raucci, Lucentini, Puzone, Quilici; Piazza, De Min (9’st Bastita), Bonassi (41’st Vitale); Ghiani (21’st Rech), Gasser (7’st Petrignani), Borghesan (32’st Dejaco). A disp: Rapio, Borrelli, Ginevrino, Scarsi. All: Giannichedda.

Crotone (4-4-2): Lucano; Amansour, Filosa, Abbruzzese, De Lorenzo (15’st Taverna); Cantisani, Mekic (37’st Giancotti), Nisticò, De Paola; Prato, Chiarella. A disp: Ferrante, Gozzo, Rossi, Gentile, Lavigna, Moschella. All: Lomonaco.

Under 18 Lnd-Canada Selection 3-2

Marcatori: 30’pt rig. Gasser (L), 16′ e 22’st Borghesan (L), 18’st Bauco (C), 29’st Russel (C)

Under 18 Lnd (4-3-1-2): Borrelli (18’st Dal Ben); Dejaco, Rapio, Puzone (1’st Lucentini), Quilici (8’st De Min); Rech, Sokola (13’st Bastita), Vitale; Ginevrino (13’st Borghesan); Scarsi, Gasser (24’st Boschetti). A disp: Raucci, Ghiani, Bonassi. All: Giannichedda

Canada Sel. (4-4-2): Kulas Mic. (1’st Orozco); Bergaminelli (21’st Jenkins), Diao, Kiswemi, Carter (1’st Petrovic); Whiteman, Giovine, Madani (17’st Majed), Done (6’st Bauco); Dan (23’st Mason), Russel (21’st Kathurix). A disp: Kulas Mia., Bournas. All: Martin.