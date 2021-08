Lazio Cup, l’Under 18 Lnd supera il Benevento. Tra i convocati anche Bastita della Sanremese

Sanremo. Comincia con una vittoria il cammino dell’Under 18 Lnd nella 13ª edizione della Lazio Cup: al Comunale di Casalattico la formazione di Giannichedda ha superato di misura il Benevento grazie al rigore trasformato in apertura di ripresa da Filippo Ghiani, in campo giusto in tempo per prendersi la responsabilità dell’episodio che ha deciso il match. Tra i convocati anche il centrocampista Matteo Bastita della Sanremese Calcio.

Già nella prima frazione di gioco la rappresentativa aveva avuto due buone occasioni per sbloccare una partita vivace su entrambi i fronti: il primo ad andarci vicino De Min con un calcio di punizione fuori di centimetri, poi Boschetti tenta di sorprendere Esposito con uno scavetto senza successo. L’infortunio occorso proprio all’attaccante della Caronnese costringe Giannichedda a lanciare subito Ghiani. Il giovane del Monastir Kosmoto ripaga la fiducia con una prestazione molto positiva, al di là del gol, entrando in tutte le azioni offensive dell’Under 18 che sfiora il raddoppio con Petrignani e ringrazia Pengue per aver angolato troppo il rigore a quindici minuti dal termine dell’incontro.

Prossimo impegno oggi contro il Crotone sempre al Comunale di Casalattico. Si tratta del primo confronto ufficiale tra una rappresentativa LND e il club calabrese, che oggi ha battuto la selezione del Canada nell’altra sfida in programma nel Girone B.

Under 18 Lnd-Benevento 1-0

Marcatori: 2’st rig Ghiani

Under 18 Lnd (4-3-3): Semprini; Raucci, De Min, Puzone, Rapio (30’st Quilici); Bonassi, Piazza (42’st Vitale), Sokola; Ginevrino (19’st Borghesan), Petrignani (38’st Gasser), Boschetti (1’st Ghiani). A disp. Lucentini, Bastita, Dejaco, Borrelli. All. Giannichedda

Benevento (3-4-1-2): Esposito; Marrone, Avolio, Galietti; Signorelli (6’st Di Martino), Ballirano (7’st Pengue), Carriola (24’st Vitale), De Gennaro; Francescotti; Perlingieri (18’st Brugognone), Di Serio (18’st Manzi, 30’st Palladino). A disp. De Iulio, Volpe, Mazzucchiello. All. Rocco.

(Foto da Lnd)