Lavori notturni sull’acquedotto del Roja, possibili disagi

Imperia. Riparazioni urgenti in programma per l’acquedotto del Roja. Gli interventi avranno luogo in due punti. Uno è quello del capoluogo in località Borgo Peri, l’altro all’Arziglia di Bordighera. I lavori partiranno stasera alle 20 e dovrebbero concludersi stanotte.

E’ possibile che fino ad allora si verifichino fenomeni di opalescenza dell’acqua e cali di pressione. Gli ospedali di Sanremo ed Imperia verranno riforniti con autobotti messe disposizione dai vigili del fuoco.