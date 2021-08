Lavori di manutenzione e messa in sicurezza del verde, chiusura straordinaria per il museo Bicknell di Bordighera

Bordighera. A seguito del Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 art. 3, che entrerà in vigore a partire dal 6 agosto e che stabilisce le regole di accesso ai luoghi della cultura mediante Green Pass, sarà possibile usufruire dei servizi della Biblioteca o visitare il museo Bicknell solo con “certificato verde” in corso di validità.

Il Museo Bicknell e il suo giardino, straordinariamente, mercoledì 4 e giovedì 5 agosto non saranno accessibili per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del verde. Il Museo riaprirà sabato 7 agosto con il consueto orario pomeridiano dalle 13 alle 17.