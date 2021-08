Lavanda della Riviera dei Fiori®, benessere protagonista al Floriseum di Sanremo

Sanremo. Sabato 7 e domenica 8 agosto, al Floriseum di Sanremo, nuovo appuntamento con La Lavanda della Riviera dei Fiori® e il suo territorio, la rassegna organizzata dall’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori® in collaborazione con il Floriseum e con CNA Imperia per conoscere, scoprire, degustare e vivere una delle meraviglie della nostra terra. Il secondo dei quattro weekend in programma fino all’autunno (il primo si è svolto a inizio luglio con un notevole successo di pubblico e ha avuto come tema guida l’utilizzo della Lavanda IMPERIA® nell’alimentazione e nell’arte culinaria) verterà su Lavanda e benessere: le qualità degli oli essenziali.

A partire dalle 16.30 il sabato e dalle ore 15.30 la domenica, professioniste ed esperte del settore benessere terranno conferenze e dimostrazioni sulle qualità degli oli essenziali. Protagoniste di queste due giornate (naturalmente accanto alla Lavanda della Riviera dei Fiori®), saranno Rosalba Vitagliano, coach del benessere esperta in aromaterapia; Adriana Dessì, trattamenti di riequilibrio energetico; Paola Rovida, riflessologa facciale. Ma non è tutto, perché domenica pomeriggio il pubblico potrà beneficiare gratuitamente di trattamenti di riflessologia facciale, riequilibrio bioenergetico, Theta, Healer, Bars e massaggio Kobido.

A completare il magico fine settimana del Floriseum, gli spazi espositivi della Lavanda della Riviera dei Fiori® e del Centro Italiano Lavanda (a partire dalle 15.30), gli aperitivi con delizie alla lavanda (alle 19.30 sabato e alle 18.30 domenica) e le dimostrazioni di distillazione degli oli essenziali secondo le più antiche tecniche artigianali locali, tuttora in uso fra i produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori®.

La rassegna del Floriseum di Sanremo prevede poi altri due fine settimana tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: 4-5 settembre su Il valore della Lavanda della Riviera dei Fiori® nella promozione turistica del nostro meraviglioso territorio; e 2-3 ottobre su Lavanda IMPERIA® e Castagne Garassine: sublime connubio.

La Locandina