La Xrt Scuderia di Sanremo al 14° Rally Golfo dei Poeti

Sanremo. Riposte le valigie dopo alcune trasferte degne di nota, la compagine di Sanremo prepara il rientro in Liguria e più precisamente nel 14° Rally Golfo dei Poeti, immerso nel verde della Val di Vara ed organizzato dalla Lanterna Rally. Ormai è una classica, quella che porta numerosi equipaggi a calcare le prove speciali di Stadomelli e Garbugliaga, quasi al confine con la Toscana e dalle mille insidie nascoste.

Saranno due i portacolori della Xrt Scuderia all’interno di questa nuova sfida del calendario ligure. Aprirà le danze Federico Capilli, reduce da un Salsomaggiore positivo, sulla Renault Clio RS #39 condivisa con Gallo; sette gli avversari tra cui Bazzano, Darbusti, Biggi ed Annovi. Quaranta i chilometri cronometrati della corsa spezzina, che attendono anche Francesco Maglione, la sua fidata Volkswagen Lupo GTi #75 e Rebecca Maglione, al debutto assoluto nei rally. Emozione a mille per la navigatrice savonese che si misurerà con un percorso già variegato e selettivo, con tanti punti tortuosi. Senza avversari diretti in categoria Racing Start i fratelli Maglione punteranno a scalare il più possibile la classifica assoluta.

«Appuntamento fissato dunque per le 9:01 di domenica 29 agosto quando da Via Briniati in Brugneto (Sp) scatterà la quattordicesima edizione del Golfo dei Poeti, e noi ci saremo» – dice la Xrt Scuderia di Sanremo.