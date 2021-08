La Sanremese vince il triangolare di Camporosso

Sanremo. La Sanremese vince il triangolare (tre gare da 45′ ciascuna) di Camporosso al Cordì e Marinelli al termine di una bella serata di sport. Presenti un centinaio di spettatori sugli spalti: i tifosi biancoazzurri e quelli ingauni hanno seguito insieme le partite, a conferma di un gemellaggio che dura da tanti anni.

Nel primo match tra Camporosso e Albenga si sono imposti i ragazzi di mister Lupo per 3-1. Dopo il vantaggio di Mangone su punizione, l’Albenga ha ribaltato il risultato con le reti di Virga, Saiu e Anich.

Nella seconda partita la Sanremese in maglia bianca supera per 6-0 il Camporosso. I matuziani sono scesi in campo col seguente undici: Bohli, Miccoli, Bregliano, Addiego, Fabbri, Giacchino, Larotonda, Maglione, Scalzi, Orefice, Foti. Gara senza storia: sugli scudi Maglione, autore di quattro reti al 2′, all’8′, al 13′ e al 35′; gli altri due gol sono stati realizzati da Scalzi al 16′, al termine di un’azione delle sue, e da Larotonda al 42′.

Nella terza e decisiva partita di fronte Albenga e Sanremese. I matuziani, questa volta in maglia azzurra, inizialmente sostituiscono solo i due centrali di difesa: fuori Bregliano e Addiego, dentro Mikhaylovskiy e Gatelli. Proprio Mikhaylovskiy sblocca il risultato dopo dieci minuti, schiacciando in rete di testa un assist al bacio direttamente da calcio d’angolo di Scalzi. Poi dopo un quarto d’ora spazio alla classica girandola dei cambi: dentro Nouri per Miccoli, Acquistapace per Fabbri, Gemignani per Giacchino, Valagussa per Larotonda, Gagliardi per Maglione, Anastasia per Scalzi, Ferrari per Orefice e Pellicanó per Foti.

Nel finale dentro anche Ferretti tra i pali al posto di Bohli. Chiude il conto allo scadere Ferrari di testa su assist di Acquistapace. Finisce 2-0 per i matuziani. Prossimo test mercoledì 25 agosto a Pietra Ligure.