Sanremo. L’arrivo in centro con il pullman della squadra, poi la sfilata a piedi per la centralissima via Matteotti ed il pranzo al Glam, infine le immancabili foto di rito davanti al Casinò. Si presenta così alla città, prima di partire per il ritiro di Cantalupo (TO), la Sanremese di mister Matteo Andreoletti che parteciperà al campionato di calcio di Serie D, Stagione 2021-2022: la prima con il nuovo patron Alessandro Masu.

«Siamo molto contenti di accogliere la nuova Sanremese nelle nostre sale – spiega Roberto Berio, titolare del Glam e presidente di Sanremo ON – ci auguriamo che sia una stagione piena di successi, in modo da portare sempre più in alto anche nello sport e nel calcio il nome della nostra città». La formazione è poi patita per il Piemonte dove nel tardo pomeriggio svolgerà il primo allenamento.

I CONVOCATI

PORTIERI: Bohli (2005), Ferro (2005).

DIFENSORI: Acquistapace (2000), Addiego (2002), Aita (2002), Bregliano, Fabbri (2001), Gatelli, Mikhaylovskiy, Nouri (2001).

CENTROCAMPISTI: Bastita (2004), Gagliardi, Gemignani, Giacchino (2003), La Rotonda (2002), Lodovici (2004), Maglione (2002), Miccoli, Valagussa.

ATTACCANTI: Anastasia, Elettore (2004), Ferrari, Foti (2003), Orefice (2000), Pellicanò (2002), Vita.