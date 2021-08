La pioggia sconvolge il Gp del Belgio, ottavo il monegasco Leclerc

Monaco. «Sventrato che oggi non siamo potuti andare a correre. Mi ci sento davvero per tutti voi in pista che siete rimasti sotto la pioggia e per tutti coloro che stavano solo guardando la pioggia in tv. Speriamo che domenica prossima sia molto più divertente». Con queste parole il monegasco Charles Leclerc commenta sui social il Gp del Belgio.

La dodicesima tappa del Mondiale 2021 di Formula 1 è stata particolare visto che a causa della pioggia, dopo oltre tre ore di attesa per una partenza continuamente rinviata, si sono corsi appena tre giri dietro a safety-car sul circuito di Spa-Francorchamps e poi la corsa è stata prima interrotta con bandiera rossa e poi dichiarata ufficialmente conclusa. Da regolamento sono stati percorsi 2 giri che sono stati quindi sufficienti per assegnare il punteggio domenicale: è stato infatti assegnato metà punteggio ai primi dieci piloti. Il giovane pilota della Ferrari risulta così ottavo al Gran Premio del Belgio, una gara mai disputata.

Leclerc tornerà in pista domenica 5 settembre alle 15 per il Gp d'Olanda sul circuito di Zandvoort.

(Foto da Instagram di Charles Leclerc)