Sanremo. Sono in arrivo altri profughi nella Città dei Fiori. Andranno ad alternarsi con i primi arrivati nella base logistica dell’Esercito la settimana scorsa e che a loro volta verranno ridistribuiti già da domani nei vari Sprar liguri. A confermarlo è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi in visita nel soggiorno militare in via Lamarmora. Lì sono ospitate 206 persone provenienti dall’ Afghanistan. Tra di loro ci sono 86 bambini dei quali uno – una bambina – risultata positiva al Covid.

Insieme a Toti, hanno partecipato alla visita – voluta dal presidente per rendere omaggio ai volontari e al personale dell’Esercito -, l’assessore regionale Gianni Berrino ed il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Ad accoglierli nella base il tenente colonnello Enrico Ciucci – comandante del soggiorno militare – e il presidente del comitato matuziano della Croce Rossa Italiana, Ettore Guazzoni, insieme ai vertici dell’Asl1. Il militare ha sottolineato l’importanza di accogliere questi profughi, ex personale dell’ambasciata italiana a Kabul.

«Quando andranno via ne arriveranno altri perché il centro di Roccaraso è molto pieno, – ha detto Toti parlando dei profughi – A tutti i profughi deve essere riconosciuto senza alcun dubbio lo status di rifugiati con tutti i diritti che questo comporta. Il loro futuro è quello di ricostruirsi un’esistenza al di fuori dell’Afghanistan, l’Italia è pronta ad accoglierli. Queste famiglie parlano molto spesso italiano o un’altra lingua straniera,si tratta di interi nuclei familiari scappati da una situazione di reale pericolo».