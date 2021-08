Judo Club Sakura Arma di Taggia, Lorenzo Rossi all’European Junior Cup

Taggia. Nonostante il momento molto pesante per lo sport a causa del Covid-19 che non permette di abbassare la guardia ed impone molti limiti all’effettuazione dell’attività agonistica, le Federazioni internazionali organizzano tornei che hanno un grande rilievo in campo europeo, come i vari tornei di European Cup che interessano atleti delle classi Cadetti, Juniores e Seniores. Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha un atleta Junior, Lorenzo Rossi, anno 2002, peso kg. + 100, che sta affrontando le gare dell’European Junior Cup e, dopo aver partecipato il 4 luglio a quella di Coimbra (Portogallo), nelle fila della nazionale italiana juniores, dove ha ottenuto un ottimo quinto posto, giovedì 12 agosto prenderà parte all’European Cup di Udine, ultima tappa del circuito prima dei Campionati Europei U21 (9-12 settembre a Lussemburgo) e dei Campionati Mondiali U21 (6-10 ottobre ad Olbia).

Lorenzo Rossi, coadiuvato dal compagno di palestra Samuele Della Torre, senior kg. + 100, anch’egli atleta avvezzo alle gare internazionali nelle quali ha ottenuto molti buoni risultati, hanno continuato in modo

serrato gli allenamenti, costantemente seguiti dagli insegnanti tecnici Alberto ed Alessio Ferrigno, che commentano: «L’allenamento di Lorenzo è stato ottimale, non è stata tralasciata nessuna fase di preparazione, né tecnica, né agonistica ed ora speriamo che i risultati premino tutto il lavoro fatto».