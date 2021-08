“Inventario per il mondo nuovo” a Santo Stefano al Mare e a Sanremo

Sanremo. Dal 23 agosto al 12 settembre prende il via “Inventario per il mondo nuovo”, manifestazione in programma in diverse località della provincia di Imperia. Il “contenitore” prevede alcune passeggiate di giorno e in notturna, tra costa e entroterra, arricchite da momenti teatrali e da degustazioni. Ed inoltre, due giornate (sabato 11 e domenica 12 settembre), nei centri storici rispettivamente di Santo Stefano al Mare e di Sanremo, che diventano scenario di una visita guidata teatralizzata e di una performance live con l’attrice Rita Pelusio e con un gruppo di attori/incursori. Dalla parte degli organizzatori: Angelo Giacobbe – Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC e Sabrina Di Zio -Creuza de mà.

«Inventario per il nuovo mondo si diverte a sovvertire gli stilemi tradizionali di una manifestazione. Esce dalla normale fruizione dello spettacolo, per portarci in un luogo diverso dove il fatto artistico si fonde con la dimensione più profonda del luogo, la sua storia, le sue memorie, il paesaggio. Quindi in un unico intreccio ecco performance artistica, tecniche digitali, letteratura, teatro, paesaggio, gusto. In questa prima edizione avremo un programma di passeggiate di giorno e di notte, tra costa e entroterra, arricchite da momenti teatrali e da degustazioni. Inoltre, due giornate (sabato 11 e domenica 12 settembre) che vedono protagonisti i centri storici di Santo Stefano al Mare e la Pigna di Sanremo, tra i più belli del Ponente: piazze e carugi diventano lo scenario di una visita guidata teatralizzata e di una performance live con una protagonista speciale come l’attrice Rita Pelusio e con un gruppo di attori/incursori. La manifestazione è stata possibile grazie al contributo di Comune di Santo Stefano al Mare e di Comune di Sanremo, ed inoltre di Comune di Montalto-Carpasio, Comune di Terzorio e Comune di Castellaro. L’iniziativa, inoltre, è resa possibile con il contributo di Terre del Moscatello e con la collaborazione di Pigna Mon Amour e il patrocinio della Regione Liguria» – dicono gli organizzatori.

Il focus

Santo Stefano al Mare, sabato 11 settembre

Sanremo, domenica 12 settembre

Come funzionerà la due giorni?

Lo scenario è quello di due centri storici caratteristici che diventano essi stessi protagonisti di una esperienza sfaccettata e inedita. Il pubblico potrà godere pienamente dello spettacolo scaricando – previo pagamento di un biglietto – le tracce sonore. Un codice QRcode permetterà di accedere ad un percorso guidato tra vari luoghi dei due centri storici immersi in una narrazione che unisce la voce dell’attore Andrea Bartolomeo (tra i protagonisti del pluripremiato spettacolo Machbettu) con le tracce sonore realizzate da un gruppo di giovani musicisti. Inoltre, un novero di attori-figuranti andrà a punteggiare con alcuni quadri teatralizzati i vari punti dei percorsi. A contestualizzare questa esperienza il prologo e la conclusione condotte in un appassionante monologo dall’attrice Rita Pelusio, nome noto al grande pubblico per le molteplici presenze televisive, che ha sposato con molto entusiasmo l’idea di un progetto coraggioso e alternativo. Il filo conduttore è quello della memoria, ovvero, attraverso l’espediente della narrazione concepita dallo scrittore Orso Tosco, si porta a riflettere sul valore di quello che veramente è importante salvare nelle nostre vite: «cosa ci porteremmo in un nuovo mondo dovessimo scappare

dal pianeta Terra?».

Scrive proprio l’autore: «Se ci trovassimo costretti a dover scegliere soltanto pochi, pochissimi aspetti tra i molti che compongono le nostre vite, quali sceglieremmo? Dovessimo fuggire, all’improvviso, a chi o a cosa dedicheremmo l’ultimo sguardo prima di abbandonare i nostri luoghi per sempre? Ad un volto amato, al mare, ad una piazza, oppure ad un monte, al profilo di un palazzo in cui ci siamo sentiti vivi e felici? E se perfino la nostra memoria, la nostra memoria intima acquisisse un peso e un volume e, così com’è, risultasse troppo ingombrante, cosa decideremmo di tenere con noi in vista dell’imminente migrazione? La nostra lingua, il nostro dialetto, o quella ricetta culinaria che tanto ci ricorda l’infanzia? Il ricordo del primo amore o quello della campagna in cui si è cresciuti? Quali sono le memorie davvero irrinunciabili? Quelle che ci ricordano perfettamente chi siamo, chi siamo stati, oppure quelle che ci aiutano a dimenticarlo? Domande esigenti, a cui è difficilissimo rispondere, rese ancora più ostiche da una complicazione ulteriore: e se non ci fosse consentito di scegliere singolarmente cosa portare con noi? Se ci dovessimo adattare alla decisione degli altri? Ci fideremmo?».

«“Inventario per il mondo nuovo” nasce dalla volontà di giocare con il paesaggio e la memoria. Ci ritroviamo infatti a poche ore dal trasloco più impegnativo e abnorme mai realizzato: il passaggio dal pianeta terra ad un pianeta nuovo e vergine. Per questo motivo ogni paese o città del mondo è chiamato a riunirsi al fine di selezionare ciò che conviene portare nel mondo nuovo. Ma è chiaro, lo spazio è limitato, e dunque bisognerà scegliere poche, pochissime cose con cui riempire i propri bagagli, la propria memoria. A complicare una situazione già complicata, e a renderla più comica, c’è il fatto che le persone incaricate di effettuare il trasloco, i salvatori alieni, siano convinti di aver compreso appieno l’umanità che si trovano davanti. Ma scopriranno, a loro spese, che farsi una idea di cosa siano gli uomini e le donne è una cosa, capirli invece, quella è tutta un’altra faccenda» – spiegano gli organizzatori.

Ecco il programma sintetico:

Sabato 11 settembre

Santo Stefano al Mare – Piazza Baden Powell

– dalle 17: laboratori di body percussion a cura di Rocco di Bisceglie

– dalle 17:30: raduno del pubblico, operazioni di registrazione e verifica green pass, scaricamento tracce audio tramite QR code (che serviranno per fruire delle informazioni lungo il percorso)

– dalle 18: start manifestazione con prologo dell’attrice Rita Pelusio e a seguire “Degustazione di memorie”, visita sonora guidata per il borgo di S. Stefano al Mare (eco-museo) e azioni diffuse di attori e partecipanti

– alle 19:30: visione del documentario “Voci dell’entroterra”.

Domenica 12 settembre

Sanremo – Piazza Santa Brigida

– dalle 17:30: raduno del pubblico, operazioni di registrazione e verifica green pass, scaricamento tracce audio tramite QR code (che serviranno per fruire delle informazioni lungo il percorso)

– dalle 18: start manifestazione con prologo dell’attrice Rita Pelusio e a seguire “Degustazione di memorie”, visita sonora guidata per il borgo della Pigna (eco-museo) e azioni diffuse di attori e partecipanti

– alle 19:30: visione del documentario “Voci dell’entroterra”.

La partecipazione al percorso sonoro sarà a pagamento (15,00 euro) Non vivranno soltanto i due giorni indicati questi luoghi. Nei pomeriggi compresi tra il 6 ed il 10 settembre entrambe le location ospiteranno attività teatrali laboratoriali all’aperto dirette da Rita Pelusio, propedeutiche alla preparazioni degli spettacoli.

Le passeggiate

A piedi, dal mare in salita

«Parte integrante del progetto sono le escursioni che andranno a disegnare una sorta di circuito tra vari luoghi della costa e dell’entroterra (A piedi, dal mare in salita citando la scrittrice Rosella Postorino, autrice di una fortunata guida del Ponente ligure pubblicata da Laterza): ci divertiamo ad unire i punti di una ideale ragnatela di scoperta e rivelazioni, cercando di portare una nuova consapevolezza circa le ricchezze ambientali, storiche e artistiche che spesso sfuggono al nostro sguardo ed a quello degli ospiti della Riviera. Proprio le limitazioni della pandemia nei mesi scorsi hanno portato ad una maggiore fruizione del nostro territorio più vicino, ad una diversa consapevolezza, a portare verso l’entroterra residenze e sguardi. In quest’ottica ecco l’elaborazione di queste passeggiate che hanno un’interessante connotazione tematica. La guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi) ha disegnato una serie di sette appuntamenti che avranno in quattro occasioni l’arricchimento degli interventi teatrali dell’attrice Giorgia Brusco sui testi scritti da Orso Tosco tra riferimenti storici, suggestioni e sguardi inediti» – affermano gli organizzatori.

Lunedì 23 agosto

“I BARBARI DELLA LUNA” / Santo Stefano al Mare

Partenza: alle 20 da Torre ennagonale (Santo Stefano al Mare)

Arrivo: alle 23 a Torre ennagonale (Santo Stefano al Mare)

Punti di interesse: le 4 Torri, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, la pista ciclabile.

Costo partecipazione: 15,00 euro

Sabato 28 agosto

“VEGLIA D’ARTISTA”/ Sanremo, Bussana

Partenza: alle 20 da Torchi di Bussana (Sanremo)

Arrivo: alle 23 a Torchi di Bussana (Sanremo)

Punti di interesse: Villa Romana, la nuova cittadina del ‘900, i calanchi, il borgo di artisti e la ricostruzione post terremoto, la Madonna dell’Arma e le Torri anti Barbaresche.

Costo partecipazione: 15,00 euro

Domenica 29 agosto

“SENTIMENTI E INCANTESIMI” / Centro storico di Montalto

Partenze 17 e 18:30 da Piazza San Giorgio (Montalto)

Arrivi 19:30 e 20 in Piazza San Giorgio (Montalto)

Punti di interesse: la Pieve di San Giorgio, la Loggia degli Sposi, “U portà”, “U Puntin”, l’Oratorio di San Vincenzo, Piazza Parrocchiale.

Interventi teatrali di Giorgia Brusco

Costo partecipazione: 20,00 euro

Sabato 4 settembre

“NATURA NASCOSTA / Santo Stefano al Mare, Terzorio, Terzorio miniere

Partenza: alle 9:30 da Torre ennagonale (Santo Stefano al Mare)

Arrivo: alle 16:30/17 a Torre ennagonale (Santo Stefano al Mare)

Punti di interesse: torre ennagonale, acquedotto romano, sentiero dei Mulini. Terzorio: Chiesa San Giovanni, miniere, Lucertola Ocellata, Casa del viandante.

Visita alle vigne del Moscatello.

Interventi teatrali di Giorgia Brusco

Costo partecipazione: 20,00 euro.

Domenica 5 settembre

“VIGNE E ULIVI DI MARE NELLE TERRE DEL MOSCATELLO” / Castellaro, Taggia

Partenza: alle 9:30 da Piazza Matteotti (Castellaro)

Arrivo: alle 16 in via Cardinal Gastaldi (Taggia) – è prevista una pausa per il pranzo al sacco intorno alle ore 13:30

Punti di interesse: mulattiera tra gli uliveti, Santuario di Lampedusa, Madonna del Carmine, Via Mazzini, Piazza della Parrocchia, mulattiera Via Antica Taggia, Ponte Romanico (Taggia), Via Cardinal Gastaldi Taggia.

Sono previste tre degustazioni:

Podere Donzella (Castellaro): degustazione di Pigato e Olio con visita alle vigne;

Podere Secondo Stefano (Castellaro): degustazione di olio e visita alla cantina olearia;

sede della Rete del Moscatello (Taggia): degustazione di Moscatello e prodotti tipici.

Interventi teatrali di Giorgia Brusco

Costo partecipazione: 20,00 euro

Giovedì 9 settembre

“PROFUMI SOTTILI” / Sanremo

Partenza: alle 9:30 da Piazza Eroi sanremesi -mercato annonario (Sanremo)

Arrivo: alle 16 in Piazza Eroi sanremesi -mercato annonario (Sanremo)

Punti di interesse: Pigna, i ficus di San Costanzo, Madonna della Costa, Eremo San Michele.

Interventi teatrali di Giorgia Brusco

Costo partecipazione: 20,00 euro

Venerdì 10 settembre

“MISTICI E CAVALIERI” / Sanremo, Coldirodi

Partenza: alle 9:30 da Corso Matuzia c/o Coop (Sanremo)

Arrivo: alle 16 in Corso Matuzia c/o Coop (Sanremo)

Punti di interesse: San Lorenzo, Coldirodi, Villa Luca, Pinacoteca Rambaldi

Costo partecipazione: 15,00 euro

I contributi

È stato possibile realizzare il progetto grazie ad un’autentica rete di collaborazioni che hanno unito operatori del settore turistico, del mondo agro-alimentare e dell’ambito artistico. L’idea iniziale di Sabrina Di Zio ha trovato sinergia con Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC diretta da Angelo Giacobbe connettendo via via una serie di collaborazioni che sono approdate ora a questa prima edizione, in grado di portare linguaggi e sinergie inedite per il territorio.

Organizzazione generale e produzione: Angelo Giacobbe – Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC

Ideazione e pubbliche relazioni: Sabrina Di Zio -Creuza de mà

Interpretazione e regia: Rita Pelusio

Voce registrata tracce audio: Andrea Bartolomeo

Interventi teatrali nelle passeggiate: Giorgia Brusco

Incursioni teatrali: allievi Giorgia Brusco

Drammaturgia: Orso Tosco

Consulenza storica: Alessandro Giacobbe

Realizzazioni mappe: Antonella Calvini

Progetto grafico e digital strategist: Rebel Digital agency

Composizione musiche: Rocco di Bisceglie, Samuele Conio, Teo Borea

Sound engineer: Alessio Polacchini

Escursioni, progettazione e conduzione: Diego Rossi

Contributi video: Simone Caridi

«Si ringrazia Proloco di Santo Stefano al Mare, Frantoio Amoretti Franco, Podere Donzella, Podere Secondo Stefano, Il bar Globo, Eleonora Idà, Iacopo Fabbri, Pamela Puzzer, Fabio Lupi, Associazione pesca sportiva dilettantistica L’Ancora, tutti coloro che hanno regalato il proprio tempo per le interviste e per la realizzazione del Festival» – sottolineano gli organizzatori.

Per godere appieno dell’esperienza interattiva avrete bisogno di due elementi: uno smartphone ed un paio di cuffie o auricolari.

Nei luoghi di partenza dell’esperienze si avrà la possibilità di accedere ai contenuti audio proposti durante la visita semplicemente scansionando l’apposito codice QR con il proprio smartphone. Questo darà accesso ad una lista di brani che compongono la colonna sonora del percorso.

Molti smartphone hanno bisogno dell’installazione di un’app per scansionare i codici QR. Si consiglia di controllare il funzionamento del proprio smartphone e, se necessario, scaricare ed installare una delle moltissime app gratuite per la scansione dei Codici QR come QR CODE READER o QR READER.

Se si hanno difficoltà con la scansione del codice QR non bisgona preoccuparsi, all’ingresso e lungo il percorso verrà fornito anche un indirizzo web da copiare sul browser che permetterà di accedere comunque al contenuto.

Ogni brano è abbinato ad un punto specifico del percorso, ad ogni fermata verranno date indicazioni su quale brano ascoltare. Lungo il percorso ci sarà la possibilità di scansionare nuovamente il codice QR, in caso la pagina dei brani sia stata chiusa per errore.

I visitatori sono pregati di usare esclusivamente cuffie o auricolari. Si prega di evitare l’uso degli altoparlanti dello smartphone o simili, in quanto potrebbe disturbare l’esperienza degli altri visitatori.

Prenotazioni su www.inventarioperilmondonuovo.eventbrite.it. Occorre preventivamente prenotare il posto sulla piattaforma dedicata alla manifestazione, inserendo i propri dati anagrafici e un contatto telefonico e e-mail. Il pagamento dei biglietti avverrà, in contanti, nel luogo indicato dell’appuntamento. Si precisa che per partecipare agli appuntamenti dell’11 e del 12 settembre occorre essere in possesso di Certificazione Verde (Green Pass), mentre non è necessario per prendere parte alle passeggiate.