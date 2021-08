Bordighera. É stata inaugurata questo pomeriggio alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito l’8° edizione del Bordighera Book Festival, evento che dal 26 al 29 agosto raduna in corso Italia case editrici provenienti da tutta la Penisola per proporre le nuove uscite letterarie.

La manifestazione, dedicata a Dante Alighieri nel settecentenario dalla morte del sommo poeta, avrà come di consueto un’area espositiva e un settore riservato agli incontri letterari con autori locali e nazionali, intervistati per l’occasione da giornalisti ed esperti del settore.

Numerosi gli ospiti attesi per la quattro giorni dedicata alla cultura, tra questi figurano Lorenzo Beccati autore televisivo, Massimo Citro Della Riva medico, scrittore e sceneggiatore, Giuseppe Conte poeta e scrittore, Candida Livatino grafologa, Carlo A. Martigli autore e giornalista, Pier Franco Quaglieni docente e saggista di storia contemporanea, Vladimiro Zullo figlio di Giuseppe dei Trilli.

Il programma della prima giornata vede tra i protagonisti Giuseppe Conte e “Dante in love”, una storia di fantasmi che vede Dante Alighieri protagonista ai giorni nostri, Renato Ariano con “L’Eros segreto di Dante” riscopre come il Poeta fosse estremamente passionale, anche se con un erotismo mistico in cui esiste un sottile confine fra Amor Sacro e Amor Profano. Spazio anche all’esposizione degli elaborati partecipanti al contest “Amor ch’a nullo Manga” curato dal Mondadori Bookstore di Bordighera.

Spazio agli autori legati al territorio, ma anche a laboratori, show cooking, spettacoli e momenti di animazione gratuiti per i bambini, non mancheranno serate speciali all’interno dei giardini di Palazzo del Parco.

«Si rinnova un appuntamento di successo che abbiamo sempre voluto con grande forza perché Bordighera è stata conosciuta nell’800 grazie a un libro. Oggi i libri sono fondamentali non solo per la nostra cultura e il nostro piacere, ma per far conoscere la nostra città in Italia e nel mondo intero», ha dichiarato il primo cittadino.

Il Bordighera Book Festival è ideato e organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza del Mondadori Bookstore di Bordighera e con il patrimonio della Città, della Regione Liguria ed è inserito nel programma ufficiale degli eventi dell’estate di Bordighera, oltre che nel Calendario Fieristico Italiano.

Per informazioni è possibile contattare il numero 338 7338321, scrivere alle mail info@espansioneeventi.it e info@bordigherabookfestival.it, visitare il sito www.bordigherabookfestival.it e la pagina Facebook Bordighera Book Festival.