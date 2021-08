Impiegato in ferie e sostituto con il Covid, Procura di Imperia senza autista

Imperia. La Procura di Imperia è rimasta momentaneamente senza autisti dopo che l’impiegato di ruolo, ormai vicino alla pensione, è andato in ferie mentre Monica Del Ciotto, che lo sostituiva, ha contratto il Covid.

A renderlo noto è il legale di quest’ultima, l’avvocato Vinicio Tofi, che ha specificato come Del Ciotto, unica autista donna in tutta la Liguria in ambito giudiziario, in prova da alcune settimane a Imperia, è al momento in mutua in quanto nei giorni scorsi è ricoverata al reparto Giannoni di Sanremo per essere stata sottoposta a terapia di ossigeno avendo contratto il Covid (lo stesso giorno in cui le era stata somministrato il vaccino). L’autista, dimessa ieri dall’ospedale, ora si trova a casa in isolamento.