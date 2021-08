Imperiaffari, successo di Ferragosto. Caratto (Civ): «Ottimo viatico per la Notte Bianca»

Imperia. Successo a Porto Maurizio per “Imperiaffari“, il tradizionale appuntamento con il desbaratu organizzato da Confcommercio che anticipa di una settimana la Notte Bianca, in programma sabato 21 agosto.

«La manifestazione -spiega il presidente del Civ Riccardo Caratto – ha interessato anche per motivi legati ai blocchi sicurezza via XX Settembre e la Ztl di via Cascione, con un mix tra ambulanti e negozi».

«Il miglior viatico per la Notte Bianca di sabato prossimo», si augura il presidente del Civ portorino.