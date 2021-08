Imperia, Vele d’Epoca da tutto esaurito. Assessore Oneglio: «Alberghi pieni fino a 6 settembre, è oltre le aspettative»

Imperia. «L’ottima coda del mese di agosto per le presenze turistiche a Imperia si protrae anche fino al 6 settembre grazie alle Vele d’Epoca, che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive, tanto che già oggi ci sono delle difficoltà per trovare ospitalità a tutti gli equipaggi presenti e accogliere chi vuole venire a visitare la città nel weekend». A dichiararlo, a poco più di dieci giorni dall’inizio del raduno delle regine del mare, è l’assessore al Turismo e al Commercio di Imperia Gianmarco Oneglio.

Una cinquantina gli yacht e le imbarcazioni a vela d’epoca che approderanno a Imperia per partecipare all’importante evento, unico nel suo genere in Italia, che ha alle spalle una tradizione ultra trentennale. «Non ci aspettavamo una così importante e qualificata presenza, sia di imbarcazioni iscritte al raduno che di personalità – commenta Oneglio – Basti pensare che all’inaugurazione di questa edizione delle vele d’Epoca sarà presente il ministro al Turismo Massimo Garavaglia, e con lui anche il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé e ad altri esponenti di spicco della politica nazionale e regionale, senno inconfutabile che quello di Imperia sia un evento di assoluto rilievo».

Dal 1 al 5 settembre, le barche che hanno fatto la storia saranno ormeggiate a Imperia per essere ammirate e visitate, ma la cerimonia di apertura avrà luogo alle 17,30 del 2 settembre in Calata Anselmi. Venerdì 3 agosto, poi, la prima delle regate in programma.

«In un primo tempo l’introduzione del green pass aveva spaventato molti – confida l’assessore al Turismo di Imperia – E questo, oltre al più generale momento storico che stiamo vivendo, non lasciava speranza a grandi aspettative. Invece il raduno, ottimamente organizzato dal Comune di Imperia e da Assonautica in poche settimane, ha portato ottimi risultati».