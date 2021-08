Imperia, scontro Coop Sana – sindacati. Ronca (Uil Fp): «Ultimo vertice, poi partiranno le denunce»

Imperia. Giorni caldi alla Clinica Sant’Anna a causa dello scontro tra sindacati, in particolare la Uil -Fp e la Cooperativa Sana che gestisce il personale infermieristico, paramedico e Oss della struttura.

«La cooperativa – spiega Riccardo Ronca (Uil – Fp) ha chiesto un ulteriore incontro che si svolgerà il giorno 23 agosto alle ore 15, al fine di trovare una soluzione alle problematiche da noi esposte al tavolo del prefetto. Ho deciso di accordare questo ultimo incontro, ripeto ultimo, cercando una immediata soluzione, in particolar modo al Fis Covid e alle ore contrattuali. Il giorno 23 stesso, se non troveremo nessuna soluzione, procederò immediatamente, come già dichiarato, con lo stato di agitazione e la segnalazione alle autorità competenti».

«Lo concediamo solo per senso di responsabilità verso i lavoratori. Sarà l’ultima occasione per la Cooperativa di venire incontro alle nostre richieste, visto che le risposte che attendevamo entro il 13 agosto non ci hanno soddisfatti», conclude il sindacalista della Uil.