Imperia, perdita d’acqua a Panegai: cittadino ringrazia Rivieracqua per il pronto intervento

Imperia. «Desidero ringraziare il geometra Gianni Tagliati, direttore dell’acquedotto di Imperia, per il pronto intervento inerente all’annosa perdita nella parte alta di Regione Panegai, direzione Merea, a Imperia». Lo scrive il giornalista e alpinista Stefano Sciandra tramite la nostra redazione. I

«In un Paese dove il pressapochismo regna imperante fa piacere constatare che esistono ancora figure che interpretano il loro ruolo con senso di responsabilità. Colgo l’occasione per invitare, chi di di dovere, a rendere disponibili le risorse economiche necessarie al fine di risolvere definitivamente la problematica in argomento, onde evitare continui guasti con spreco immane di acqua e scongiurare, nel periodo invernale, situazioni di pericolo per la formazione di pericolose lastre di ghiaccio», conclude Sciandra.