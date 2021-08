Imperia. «Periodo estivo agli sgoccioli e pronti a ripartire per la nuova stagione» – dice la società dei Reds che salpa con un nuovo direttivo che vede al timone il coriaceo Nonno Gio’ ed un gruppo di motivati e solidi consiglieri partecipi alle riunioni estive.

Ecco il nuovo direttivo:

Presidente: Giovanni Lisco (Nonno Gio)

Vicepresidente: Antonello Lisco

Direttore Tecnico/Sportivo: Giandomenico Lisco

Segreteria/ Tesoreria: Ilaria Leone

Dirigenti: Antonella Anfosso, Claudio Benvenuto, Stefano Sasso

La società dei Reds si pone obiettivi concreti per lo sviluppo del rugby propaganda e non solo: «Dopo l’allenamento dei bimbi ci sarà quello dei più “grandi” che hanno condiviso l’idea di formare una squadra di rugby a 7 (variante del rugby a 15) ad oggi sport olimpico ( nelle ultime olimpiadi si sono affrontate sia squadre femminili che maschili)».

È doveroso sottolineare come questa novità sia stata intrapresa dal collettivo Reds per creare un percorso per la crescita innovativa e diversa dei piccoli Reds. Per questo gli atleti minori e non, saranno guidati verso un’accurata preparazione atletica gestita da Calzia. La famiglia Reds si allarga e diventa sempre più competitiva. Coordinati da Giandomenico Lisco lo staff degli educatori/allenatori si arricchisce di nuove presenze: Vallarino, Sasso, Leone, Morabito, Ivaldi, Benda, Rogina, Lisco A., Bonello. I piccoli atleti saranno accompagnati da Maria, Bruna, Claudio, Giuseppe, Maria, Antonella, Giovanni, Flavia, Mirko.

I Reds, inoltre, si inseriscono in un contesto sportivo in via di sviluppo in via Allende, zona Piani. Queste sono solo alcune novità: «Daremo il via alla nuova stagione sportiva 2021-22 con incontri, open day, e giochi a premi

itineranti e a seguire dal 15 settembre ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18 minirugby, dalle 18 alle 19 seven in via Allende in località Piani. Tutti i bambini e i più grandi sono invitati a provare il mondo del minirugby e quello del seven. Per ulteriori informazioni chiamare Nonno Gio’ al cell. 3892868660, visitare il sito dei Reds Rugby Team o Facebook e Instagram».