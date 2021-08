Imperia, nonna Rita compie 102 anni

Imperia. La signora Rita Papone di Torre Paponi compie 102 anni.

E’ nata a Nizza l’11 agosto del 1919, dove la sua famiglia era scappata a causa della guerra, ma è originaria di Torre Paponi.

La signora ha festeggiato il lieto evento insieme alla sua famiglia, nipoti e pronipoti, e alle persone a lei care, come i figli delle sue amiche che purtroppo non ci sono più e gli amici dei nipoti. La bellissima festa in suo onore ha commosso la signora.