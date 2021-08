Imperia. Giochi di luce, spazi rinnovati, ma anche maggiore sicurezza grazie alla ricostruzione della scogliera che protegge il parco dai marosi. E’ stato inaugurato ieri, alla presenza del sindaco di Imperia Claudio Scajola, il nuovo parco della Rabina.

«Che emozione vedere Imperia così viva» ha dichiarato Scajola, felice di vedere tante famiglie e tantissimi bimbi giocare nell’area rinnovata e accogliente.

«Un luogo per tutti i bimbi di Imperia, senza distinzioni – ha aggiunto il primo cittadino -. Li abbiamo nominati custodi del parco affinché possano insegnare ai più grandi il rispetto per i beni comuni.È un luogo che abbiamo completamente riqualificato. Ci auguriamo che possa essere vissuto sempre di più dagli imperiesi di tutte le età».

Grazie a un investimento di 270mila euro, di cui 82mila per le opere marittime e 188mila per quelle terrestri, il parco è stato totalmente riqualificato. Rifatte le pavimentazioni, con listelli di cotto; installato un nuovo impianto di illuminazione scenografica. E ancora: ripristino delle sedute e recupero delle colonne dell’anfiteatro. Si è pensato anche al verde, con un nuovo impianto di irrigazione, per mantenere sana la vegetazione presente. E poi un nuovo gioco per i bimbi, a forma di torre: un tuffo nel passato per giocare con la storia che richiama la fortificazione un tempo presente nell’area della Rabina.