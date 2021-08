Imperia, la Lnd Liguria piange la scomparsa di Stefano Squizzato

Imperia. Un grave lutto colpisce il mondo del calcio ligure. A causa di un malore improvviso, a soli 36 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari Stefano Squizzato, segretario della delegazione provinciale Lnd Imperia. Figura apprezzata da tutti i dirigenti societari per la sua disponibilità e attenzione alla risoluzione delle problematiche societarie, Squizzato ha ricoperto la carica federale per quasi 9 anni con competenza e passione.

«Questa notizia ci ha colpito profondamente, ci ha davvero lasciato senza parole – spiega, commosso, Giulio Ivaldi, presidente Lnd Liguria – La sua mancanza si sentirà moltissimo proprio per la sua capacità di andare sempre incontro alle necessità espresse dalle società e di trovare, insieme a loro, le soluzioni giuste per ogni problema. Il mio dispiacere, oggi, è grandissimo anche perché sono molto legato alla sua famiglia, avendo lavorato con il papà Giorgio per molti anni. Lo ricorderemo sempre con affetto, con grande stima e riconoscenza per ciò che ha fatto per il movimento imperiese in questi anni».

I funerali si terranno domani, mercoledì 25 agosto, alle 16 presso la chiesa di San Nicola da Tolentino a Ventimiglia. «A nome del presidente nazionale Cosimo Sibilia, di tutto il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, del consiglio regionale e mio personale, esprimo sentite condoglianze alla moglie Simona e al papà, mio carissimo amico, Giorgio» – conclude il presidente Ivaldi.