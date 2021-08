Imperia, Inail e Cip insieme per rilanciare le attività sportive liguri

Imperia. Per Inail l’attività sportiva è considerato un potente mezzo riabilitativo e di inclusione per le persone che hanno subito traumi permanenti in seguito a infortunio o malattia professionale. Molti gli eventi di promozione di tale attività organizzati nel corso degli anni in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Fermi a causa della situazione epidemiologica in atto, ora c’è finalmente la possibilità di organizzare nuovi eventi di promozione sportiva in sicurezza.

In calendario si segnalano:

– “Para Archery Open Day”: manifestazione dimostrativo di tiro con l’arco – sabato 18 settembre dalle 9.30 alle 17 presso la struttura A.B.G. A.S.D. in corso Monte Grappa 130/R a Genova;

– “Golf Inclusive Open Day”: manifestazione dimostrativa di golf – sabato 25 settembre dalle 9 alle 18.30 presso il Golf Club Albisola ASD in via Poggi, Loc. Carpineto ad Albisola Superiore (Sv).

A tali eventi possono partecipare gratuitamente gli infortunati Inail con eventuali familiari e accompagnatori. Per chi fosse interessato a partecipare è possibile contattare il funzionario socio educativo della sede di Imperia, Luisella Zoni ai seguenti recapiti: 3351717809 – l.zoni@inail.it.

Locandine esplicative degli eventi: tiro con l’arco, golf