Imperia. Celebrato stamattina in San Giovanni a Oneglia, il funerale di Mario Martucci, 78enne consigliere comunale della lista di maggioranza “Imperia Insieme“. Il sindaco Claudio Scajola è arrivato accompagnato dalla moglie Maria Teresa Verda, dal vicesindaco Giuseppe Fossati, dal presidente del consiglio comunale Pino Camiolo e dall’assessore ai Servizi sociali Luca Volpe.

Presenti molti consiglieri di maggioranza e opposizione e membri della giunta.

Funzionario delle Poste e sindacalista a riposo Martucci è morto dopo una lunga malattia. Era membro della sesta commissione “Accessibilità e diritti alle persone con disabilità”, della quinta “Condizione femminile e pari opportunità” e della terza e quarta commissione, “Urbanistica” e “servizi sociali e sport”.

E’ ricordato per le sue battaglie in difesa del quartiere in cui abitava, Borgo Peri, a Oneglia. Lascia la moglie Rosa e i figli Francesco e Alessandro.

(foto e video Christian Flammia)