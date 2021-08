Imperia, gatti randagi: continua la campagna di sterilizzazione dei volontari dell’Accademia Kronos

Imperia. Continua la campagna di sterilizzazione portata avanti dai volontari di Accademia Kronos delle sezioni di Alassio/Albenga e Imperia. Nella scorsa settimana sono stati sterilizzati, sverminati e vaccinati circa 20 gatti randagi di colonie dell’entroterra delle due provincie.

«I nostri volontari hanno operato a Mendatica, Carpe, Imperia e Stellanello, dedicando tempo e risorse finanziarie. Inoltre continuano ad alimentare quotidianamente numerosi insediamenti felini da Imperia a Savona.

Come sempre scarseggiano le crocchette e le scatolette di umido. Per tutta la settimana sarà in atto, grazie alla generosità di Claudia, una raccolta cibo presso il ”Cafè de Vue”’ in via Aurelia 180 a Vado Ligure. Sabato 7 saremo anche presenti tutto il giorno presso la Coop di Imperia. Chiunque può portare il suo piccolo contributo» – dicono i volontari dell’Accademia Kronos.