Imperia, è morto il consigliere comunale Mario Martucci. Il cordoglio del sindaco Scajola

Imperia. E’ morto all’età di 78 anni il consigliere comunale Mario Martucci. Martucci era stato eletto nel 2018 nella lista “Imperia Insieme” che appoggiava la candidatura del sindaco Claudio Scajola.

«Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa del consigliere comunale Mario Martucci. Pochi giorni fa era andato trovarlo per manifestargli vicinanza e affetto nella difficile battaglia contro la malattia. Mario era un uomo spontaneo, aperto all’ascolto, attento alle esigenze delle persone, soprattutto delle più anziane, per le quali era sempre disponibile. Amava genuinamente la sua terra e sapeva farsi volere bene. In questo momento così doloroso, rivolgo le più sentite condoglianze, a nome della Città di Imperia, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari». Così lo ricorda il sindaco Scajola.

Martucci era componente della sesta commissione accessibilità e diritti alle persone con disabilità, della quinta Condizione femminile e pari opportunità nonché membro della terza e quarta commissione, “Urbanistica” e “servizi sociali e sport”.

Era stato un dirigente delle Poste e si era speso molto nel mondo del sociale e nella difesa del suo quartiere, Borgo Peri.