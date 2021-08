Imperia. E’ di 3 persone finite al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina poco prima di mezzogiorno davanti al Polo universitario imperiese nel capoluogo.

Una Golf guidata da un cinquantenne ha tamponato la Suzuki Ignis che la precedeva in direzione Sanremo e che si era fermata in corrispondenza del passaggio pedonale per far attraversare una donna. L’urto è stato talmente violento che la Ignis a bordo della quale c’erano una cinquantenne alla guida e un uomo di 80 anni, oltre a travolgere il pedone ha finito la sua corsa violentemente contro un camper francese che proveniva dalla parte opposta, tanto da far azionare gli airbag.

Foto 5 di 11





















Ad avere la peggio è stata la donna che stava attraversando la strada. Sull’Aurelia si sono subito formate lunghe code. Per soccorrere i feriti sono dovute intervenire 3 ambulanze della Croce Rossa di Imperia. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

Sul luogo del sinistro è arrivato per un sopralluogo l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano che ha promesso l’installazione di un dosso.