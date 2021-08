Imperia. Davanti all’ospedale, questa mattina è spuntato un cartellone no vax che nel titolo recita così “Covid-19 le verità da conoscere”. E’ a firma di un gruppo che si chiama “Istanza diritti umani” e a confronto su due colonne riporta le differenze tra chi sceglie di vaccinarsi e chi no.

Entrambi, vaccinati e no, secondo gli autori del manifesto: “Può infettarsi e diffondere il virus”, “Può perdere il green pass se positivo al Covid-19”. Chi però sceglie la vaccinazione: “Non è a conoscenza di poter essere curato con terapie domiciliari precoci, sicure, efficaci” e “Può andare incontro a reazioni avverse gravissime, a breve e lungo termine, o mortali”.

“Chi sceglie di non vaccinarsi – invece – Sa come curarsi”. A riguardo del cartellone, il sindaco Claudio Scajola, spiega: «Cosa ne penso? Com’è che si dice? Che la madre di… non cessa mai di partorire».