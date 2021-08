Imperia, danneggia auto parcheggiate: arrestato anche per violenza, resistenza e minaccia

Imperia. La Polizia di Stato di Imperia ha arrestato in flagranza un cittadino italiano per i reati di danneggiamento aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, recidivo in analoghe condotte.

I fatti sono avvenuti nella serata di sabato scorso, in viale Matteotti nei pressi della caserma dei carabinieri. Qui gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che hanno notato un uomo intento a danneggiare le auto parcheggiate.

Non appena intervenuti, i poliziotti hanno immediatamente individuato l’autore dei danneggiamenti, interrompendo la sua azione violenta e impedendo così che fosse portata a conseguenze ulteriori. L’u0mo è stato collocato nella cellula di sicurezza dell’autovettura di servizio per essere condotto in questura per la sua compiuta identificazione e per la redazione degli atti di rito.

Una volta giunti in questura, però, l’uomo ha proseguito nel suo atteggiamento violento, minacciando gli operatori di polizia e arrivando a strattonare uno di essi e spingendone violentemente contro un muro un altro. Gli agenti sono stati così costretti ad ammanettarlo, al fine di garantire la sua e la loro incolumità.

Il pubblico ministero della procura di Imperia ha disposto la permanenza dell’arresto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo. Nella mattinata di sabato, nella Questura di Imperia, in videoconferenza, si sono svolti l’udienza di convalida ed il procedimento per direttissima.

L’arresto è stato convalidato dal giudice che ha il processo a novembre e sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.