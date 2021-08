Imperia, dal 6 agosto scatta l’obbligo del Green pass: Notte Bianca a rischio

Imperia. Sulla Notte Bianca del 21 agosto organizzata dal Civ di Porto Maurizio pende l’incognita del Green pass. In base al decreto legge dello scorso 23 luglio il documento sarà obbligatorio in tutto il Paese da venerdì 6 agosto per accedere a bar e ristoranti al chiuso, a piscine e palestre, ma anche per partecipare a spettacoli.

«Il Piano della sicurezza è stato presento il 21 luglio scorso -spiega il presidente del Civ Riccardo Caratto – quindi è in linea con le prescrizioni in vigore fino ad allora. Attendiamo da Prefettura e Comune informazioni a proposito delle nuove norma in vigore da venerdì».

«L’accesso a piazza Mameli dove si esibiranno i MaxMania, tribute band di Max Pezzali per il tradizionale concertone sarà sottoposto a contingentamento (400 posti a sedere) e chi vi accederà dovrà presentare il Green pass», commenta Caratto.

Ma è il resto della manifestazione che si snoda nel centro storico, a preoccupare di più. Caratto, infatti, si chiede: «I punti di accesso sono tanti lungo il percorso, chi chiederà il documento e chi potrà essere legittimato a dire tu entri e tu no? Senza contare che nel quartiere dove si svolge la Notte Bianca risiedono migliaia di persone. Non credo che si possa impedire a un abitante di via Cascione non vaccinato di uscire di casa quella sera…».

Insomma, gli interrogativi sono molti. Intanto, però, Comune e organizzazione si sono portati avanti invitando ufficialmente con una lettera firmata dall’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio e da Riccardo Caratto, Max Pezzali il cantante pavese che da alcuni anni frequenta il capoluogo.

«Il sogno – conclude Riccardo Caratto – sarebbe quello di veder salire sul palco Max con la maglia neroazzurra dell’Imperia, ma prima dobbiamo vedere se e come sarà possibile organizzare la manifestazione». Considerando che Pezzali è notoriamente interista, anche se il neroazzurro dell’Imperia è quello dell’Atalanta ma non glielo diciamo, un sogno che, impegni del cantante permettendo, potrebbe avverarsi».

Il programma prevede in via XX Settembre, dalle 8 alle 20 il mercatino “I sapori del Mediterraneo. Aspettando la Notte Bianca” (evento che non prevede il Green pass), tra i gruppi inviati i Verderame (2/5), Blues and Sugar Zucchero tribute Band, Lost in Blue band, Black Rain, Esapop Cover Band ’80/’90, Dj Tex, Swampmusic, The Jockers Blues band, Old Time Rock’n Roll, Tommaso musicista. In piazza Ricci è prevista l’Area bimbi.

«Sulle locandine non sono state stampate, però, le location proprio perché tutto dovrà essere vagliato in base al decreto Green pass», sottolinea Caratto.